Рост цен на молочную продукцию объяснил Андрей Козлов

17:53, 19 ноября 2024, ПАИ

Почему выросли цены на молочную продукцию, объяснил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«Если провести правильный анализ, цены на продукты вообще выросли. Разные аналитики говорят о 20 %, кто-то о 50 %. А почему именно на молочку? Молочка – это тот продукт, который, как и хлеб, мы потребляем практически каждый день. То же самое было с яйцом. Поэтому СМИ и аналитики пишут о том, с чем люди сталкиваются ежедневно», – отметил Андрей Козлов.

Ценники на молочную продукцию в том числе выросли из-за ставки рефинансирования, уточнил он.

«Важно учитывать рентабельность. На молочную продукцию в 40 % её точно нет, там если получается 10–15 % – это уже очень хорошо. Это долгоиграющая отрасль. Это не та история, когда ты вложил деньги и через два года их получил. Плюс молочка – это скоропортящаяся продукция, с определёнными требованиями к качеству и стерилизации. Мы понимаем, что её нужно произвести, потом переработать, потом довезти до потребителя. Здесь на сегодняшний момент есть тонкости», – подчеркнул Андрей Козлов.

Кроме того, он рассказал, кто, по его мнению, повышает ценник на конечную молочную продукцию. «Здесь вопрос и с торговыми сетями. На мой субъективный взгляд, цены на молочную продукцию диктуют торговые сети. Они получают конечные деньги за это дело и «заказывают музыку» в рамках договоров и в рамках своего торгового поля», – сказал Андрей Козлов.