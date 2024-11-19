Мост через реку Волошну в Опочецком округе открыли для движения

20:22, 19 ноября 2024, ПАИ

Мост через реку Волошну в Опочецком муниципальном округе капитально отремонтировали по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь мост снова открыт для движения и отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъёмности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Мост расположен на автомобильной дороге Мякишево – Глубокое – Горькухино, которая обеспечивает регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральную трассу Р-23.

Старый мост, построенный в 1977 году, находился в аварийном состоянии, поэтому до капремонта был закрыт для проезда автотранспорта. На обновление объекта из федерального бюджета было выделено порядка 81 млн рублей.