К 16 годам лишения свободы приговорён житель Псковского района за растление своей малолетней дочери

21:30, 19 ноября 2024, ПАИ

Псковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Установлено, что в июле 2013 года, октябре 2015 года, марте и апреле 2018 года, сентябре 2019 года мужчина, находясь по месту своего жительства, совершал преступления против половой неприкосновенности своей малолетней дочери.

На судебном заседании подсудимый вину в совершённых преступлениях не признал, считает, что дочь его оговорила под давлением матери.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, наличия смягчающих и отягчающего обстоятельств суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.