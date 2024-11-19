Эксперт объяснил, почему «наливаек» не становится меньше в Псковской области

21:25, 19 ноября 2024, ПАИ

Почему в Псковской области не становится меньше алкогольных магазинов, притворяющихся рюмочными («наливаек»), объяснил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«Вопрос о «наливайках» уже года три муссируется, и мы ждали федерального закона, который должен был решить все эти проблемы. Но, к сожалению, он, на мой взгляд, не решил те проблемы, которые имеются в этой сфере», – отметил эксперт. Андрей Козлов подчеркнул, что закон наделил регионы некоторыми полномочиями установления временных ограничений продажи алкоголя, но достаточных ограничений установлено не было.

Лицензии на право продажи алкоголя выдаёт региональный комитет по экономической политике, пояснил спикер. «По логике, раз уж выдаёшь лицензию, ты должен какие-то вопросы проконтролировать. Я задал вопрос комитету: осуществлялись ли какие-то проверки неблагонадёжных заведений, в отношении которых у населения негатив? Они говорят, что пытались это делать, но, к сожалению, прокуратура не санкционировала проверки, потому что нельзя доказать, есть ли угроза жизни и здоровью человека. На мой взгляд, тут позиция прокуратуры очень непонятная. За три года, сколько комитет ни обращался, ни разу не было санкций и проверки. Соответственно, механизм контроля не работает. В этом, наверное, корень зла», – резюмировал Андрей Козлов.