Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Эксперт объяснил, почему «наливаек» не становится меньше в Псковской области

Почему в Псковской области не становится меньше алкогольных магазинов, притворяющихся рюмочными («наливаек»), объяснил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

Андрей Козлов считает, что позиция прокуратуры насчёт «наливаек» должна быть более конкретной. Фото: ПАИ

«Вопрос о «наливайках» уже года три муссируется, и мы ждали федерального закона, который должен был решить все эти проблемы. Но, к сожалению, он, на мой взгляд, не решил те проблемы, которые имеются в этой сфере», – отметил эксперт. Андрей Козлов подчеркнул, что закон наделил регионы некоторыми полномочиями установления временных ограничений продажи алкоголя, но достаточных ограничений установлено не было.

Лицензии на право продажи алкоголя выдаёт региональный комитет по экономической политике, пояснил спикер. «По логике, раз уж выдаёшь лицензию, ты должен какие-то вопросы проконтролировать. Я задал вопрос комитету: осуществлялись ли какие-то проверки неблагонадёжных заведений, в отношении которых у населения негатив? Они говорят, что пытались это делать, но, к сожалению, прокуратура не санкционировала проверки, потому что нельзя доказать, есть ли угроза жизни и здоровью человека. На мой взгляд, тут позиция прокуратуры очень непонятная. За три года, сколько комитет ни обращался, ни разу не было санкций и проверки. Соответственно, механизм контроля не работает. В этом, наверное, корень зла», – резюмировал Андрей Козлов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 ноября 2024

С чем связано повышение тарифа на капремонт в Псковской области, рассказал эксперт
19 ноября 2024

Эксперт объяснил, почему «наливаек» не становится меньше в Псковской области
19 ноября 2024

Ставка и молоко, гостиницы и земля: Андрей Козлов в «Оглавлении». Главное

19 ноября 2024

Причины роста стоимости продовольственных товаров назвал эксперт
19 ноября 2024

Рост цен на молочную продукцию объяснил Андрей Козлов
19 ноября 2024

Почему людей привлекает сельское хозяйство в Псковской области, рассказал эксперт
19 ноября 2024

Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat
19 ноября 2024

Псков вошёл в тройку лидеров по недорогому отдыху для россиян

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...