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Международный медиафорум начнёт свою работу в Псковской области сегодня

V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, начнёт свою работу в Пскове сегодня, 20 ноября.

Фото: организаторы

В мероприятии примут участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швейцарии, Германии, Словакии, Канады и других государств.

Ключевым событием медиафорума станет пленарное заседание на тему «Консолидация русского мира». В дискуссии примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов, президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» Светлана Конев, политолог и активист антифашистского движения Эстонии «Ночной дозор», заместитель главного редактора ИА «Африканская инициатива» Максим Рева.

Помимо этого, во время проведения форума состоится несколько образовательных секций, мастер-классов и круглых столов: «Журналистика в эпоху СВО», «Вкалывают роботы, а не человек: ИИ в работе редакций», «Сторителлинг, истории об обычных людях – миллионные просмотры», «Гранты для медиа: как выигрывать и что с ними делать?», «Медиа и социальные сети: привлечь читателя в инфошуме», «Местная пресса: принт плюс онлайн. Что делать, чтобы остаться в живых» и другие активности с участием международных, федеральных и региональных экспертов.

В рамках V Псковского международного медиафорума пройдёт торжественная церемония награждения лучших журналистов Псковской области за 2024 год. Михаил Ведерников лично вручит почётные грамоты от губернатора, звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» и благодарственные письма от правительства Псковской области.

Напомним, что Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Как проходил Псковский международный медиафорум в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ здесь.

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