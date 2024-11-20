Виталий Рахманов станет гостем программы «Среда обитания»

13:21, 20 ноября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 20 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Как спикер оценивает опыт использования платформы «Сферум» для дистанционного обучения? Чем планируется дополнить псковскую IT-платформу «Цифровое образование», чтобы облегчить жизнь учителей региона? Где в системе управления Псковской областью уже применяется ИИ и где есть простор для его использования? Что мы получим после реализации на все 100 % плана по цифровой трансформации на 25 %. Почему не удалось оцифровать в этом году услугу по получению права на вырубку новогодней ёлки?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».