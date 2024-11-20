Виталий Рахманов назвал основную задачу образовательной платформы «Сферум»

14:54, 20 ноября 2024, ПАИ

Основную задачу образовательной платформы «Сферум» назвал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Платформа в первую очередь сделана для того, чтобы обеспечить общение в закрытом, защищённом контуре, куда 100 % не придут никакие злоумышленники, и чтобы не было дезинформации между учителями и учениками», – отметил он.

«Сферум» признан стандартом в России для проведения дистанционного учебного процесса, уточнил Виталий Рахманов. «Все те жалобы, которые поступают по его работе, быстро отрабатываются, и он постоянно совершенствуется. Это здорово, когда у нас появляется такой продукт, может быть даже мирового уровня», – подчеркнул он.

Основные нарекания, которые сегодня озвучивают о работе «Сферума», связаны с входом и регистрацией на этой платформе, отметил Виталий Рахманов. «Мы уже говорили про это, и может быть, чтобы при необходимости дистанта переход на него был более бесшовный, будем проводить тренировки и обязывать родителей в момент прихода в школу, чтобы они регистрировались в «Сферуме». Это, скорее всего, придёт в ближайшее время», – сказал гость эфира.

Помимо этого он заметил, что регистрация на платформе «Сферум» обязательна. «Она стала обязательной уже с прошлого года. Сначала туда подключали всех учителей, и общение между учителями происходило в «Сферуме» и добровольно было для все остальных. В этом году это обязательная история, и весь дистант – это именно «Сферум», – объяснил Виталий Рахманов.

С точки зрения разрешённых и безопасных мессенджеров сейчас сложно назвать какое-либо популярное приложение, где можно было бы обмениваться конфиденциальной информацией, отметил Виталий Рахманов. Он считает обязательным перенос всех учебных онлайн-процессов в «Сферум».