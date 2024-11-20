О внедрении ИИ в различные сферы в Псковской области рассказал Виталий Рахманов

16:03, 20 ноября 2024, ПАИ

О внедрении ИИ в различные сферы в Псковской области рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас есть ещё два направления, с которых мы начали, это разработка и подготовка нормативно-правовых актов, это уже непосредственно для госслужащих. Мы планируем в ближайшее время получить доработанную языковую модель уже с учётом её обучения на всё наше – нормативно-правовые акты, федеральное законодательство. Дальше мы её доучим, сделаем с точки зрения наших региональных нормативно-правовых актов, и уже можно будет эту модель вполне внедрять у нас в органах власти», – отметил Виталий Рахманов.

Он уточнил, что данный помощник будет, во-первых, обладать знаниями всего федерального законодательства, а также в него будет загружено всё региональное законодательство. При этом он будет точно знать все правила и нормы нормотворчества: отступы, где и какие преамбулы и так далее. Задача специалистов заключается только в том, чтобы дать нужную смысловую нагрузку, за что должен отвечать конкретный нормативно-правовой акт. После будет проводиться правовая экспертиза, и если документ её проходит, то его принимают, сказал гость эфира.

Помимо этого, планируется работа с обращениями граждан, подчеркнул Виталий Рахманов. «Причём здесь мы работаем в двух направлениях. Первое направление – это когда искусственный интеллект будет помогать отрабатывать непосредственно сами обращения. Вторая история – допустим, есть какой-то документ непонятный или житель не понимает, что делать, то он также грузит этот документ, задаёт вопросы и, соответственно, ему уже на основании каких-то наших региональных данных, вплоть до фамилии специалиста, телефона, времени его работы, дают весь «рецепт», куда ему идти», – объяснил Виталий Рахманов.

На данный момент первое направление тестирует группа в правительстве Псковской области. «К внешней части мы пока не подошли по той простой причине, что нужно дообучить языковую модель какой-то информации. То есть там, скорее всего, будут браться конкретные жизненные ситуации, и мы по ним будем обучать модели, чтобы люди могли именно с такой ситуацией обратиться и получить всеобъемлющий ответ», – заключил гость программы.