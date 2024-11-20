Около 500 камер видеонаблюдения установили в Псковской области в рамках системы «Безопасный город»

16:30, 20 ноября 2024, ПАИ

Около 500 камер видеонаблюдения установили в Псковской области в рамках системы «Безопасный город», рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы существенно увеличили в этом году количество камер, которые у нас работают. На сегодняшний день в системе уже порядка 500 и ещё 200 на подходе до конца года», – отметил Виталий Рахманов.

Он уточнил, что прямо сейчас заканчивается строительство сети «Безопасного города» в Великих Луках, там около 100 камер. Также более 50 камер находится в Острове.

«Существенно увеличили количество камер с распознаванием лиц. Есть уже положительные отзывы от наших силовых ведомств о том, что разыскивают правонарушителей и система очень помогает. <...> Также функции распознавания государственных, регистрационный знаков. Плюс у нас помимо ГРЗ появился поиск по модели, марке, цвету транспортного средства», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Кроме того, по этому проекту большие планы и на следующий год. «В следующем году это будет Псков. Те территории, где на сегодняшний день уже проведено благоустройство, но при этом они не охвачены камерами. Например, Финский парк и наши другие общественные территории, где нет видеонаблюдения. Мы будем там активно в следующем году ставить камеры и расширять зону охвата «Безопасного города», – заключил Виталий Рахманов.