Более 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрировано на «Госуслугах»

16:09, 20 ноября 2024, ПАИ

Более 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрировано на портале «Госуслуги», рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Существенный рост. Мы это связываем с тем, что дети начали работать в «Сферуме». Детские аккаунты на «Госуслугах» подтянулись, поэтому идёт рост. На сегодняшний день уже 80 % жителей области у нас на «Госуслугах». Мы понимаем, что если мы из статистики отбросим стариков и детей, которые не ходят в школу, то примерно и получим цифру в 400+ тысяч. На сегодняшний день мы фактически приблизились к максимуму пользователей», – отметил Виталий Рахманов.

Он уточнил, что на сегодняшний день активных пользователей портала «Госуслуги» более 282 тысяч. «Это тоже хорошая цифра, она растёт. Конечно, не так активно, как массовое количество зарегистрированных пользователей, но тем не менее», – сказал Виталий Рахманов и уточнил, что активными пользователями считаются те, кто за десять месяцев хотя бы один раз воспользовался государственной услугой.

Напомним, что в январе этого года на портале «Госуслуги» было зарегистрировано 350 тысяч жителей региона.