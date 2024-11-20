97 региональных и муниципальных услуг доступно псковичам на «Госуслугах»
97 региональных и муниципальных услуг доступно псковичам на портале «Госуслуги», рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Ещё пять услуг на подходе, а именно: выплата на приобретение твёрдого топлива при наличии печного отопления; ежемесячные выплаты на ребёнка многодетной семьи; пособие на оплату коммунальных услуг многодетным семьям; компенсация стоимости среднего профессионального образования для многодетных семей; предоставление субсидии гражданам на покупку, установку газоиспользуещего оборудования, проведение работ внутри границ земельных участков.
«Эти пять услуг у нас уже почти в финальной стадии, надеемся под ёлочку наших жителей всю эту историю обнародовать», – сказал Виталий Рахманов.
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