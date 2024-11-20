Приход храма Святителя Василия Великого в Пскове присоединился к проекту для недоношенных детей

14:46, 20 ноября 2024, ПАИ

Приход храма Святителя Василия Великого в Пскове присоединился к проекту для недоношенных детей «28 петель», сообщается в группе проекта.

В храме Святителя Василия Великого (на Горке) уже состоялась первая встреча участниц проекта, где они знакомились, делились опытом и узнавали больше о клубе.

АНО «Центр поддержки материнства и детства «28 петель» открыт для всех желающих принять участие в безвозмездной помощи малышам, рождённым раньше срока, то есть вязать одежду для недоношенных детей и отделения неонатологии Псковского клинического перинатального центра.