Когда появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал Евгений Баранчиков
Когда появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал художественный руководитель и дирижёр оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.
«Идея в моей голове конкретно рождалась давно, где-то с 2019 года. Но вот в отношении реализации были определённые проблемы. Это всё дело затихло и в дальний угол отошло. А здесь с приходом нового директора филармонии по инициативе Театрально-концертной дирекции Псковской области пошла реализация проекта: начали собирать людей, подготавливать партитуру, нотный материал и очень быстро, наверное, недели за две-три коллектив сложился, и мы начали работать», – рассказал Евгений Баранчиков.
Таким составом можно исполнять абсолютно любую музыку, начиная от саундтреков и заканчивая классической, заметил он.
«Но благо в нашем регионе такой необходимости нет, потому что есть Губернаторский симфонический оркестр. Но в целом такие задачи тоже выполнимы. И, как правило, всё-таки музыка вокальная будет звучать и звучит сейчас на репетициях – это близко народу. Поэтому всегда интерес к коллективу будет», – сказал художественный руководитель коллектива.
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