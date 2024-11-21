Псковский лицей «Развитие» отмечает 55-летие
Псковский лицей «Развитие» отмечает 55-летие. От имени депутатов Псковской городской Думы лицей поздравила заместитель председателя ПГД, депутат Ольга Федорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
«Лицей с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников. Неизменным остается только одно – профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процесс. Это и есть определяющие успеха любого образовательного учреждения», – отметила депутат.
Затем преподавателям вручили благодарственные письма председателя Думы.
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