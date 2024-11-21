Около 25 человек работают в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области

16:13, 21 ноября 2024, ПАИ

Около 25 человек работают в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области, рассказал художественный руководитель и дирижёр оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

«Спектр музыкантов широкий. За основу взяты музыканты симфонического оркестра. Также в состав оркестра входят музыканты ансамбля русской музыки «Псков», есть музыканты военных оркестров и несколько студентов колледжа. В общей массе сейчас порядка 25 человек. Ожидается, что некоторые из людей на какие-то программы будут менять свои инструменты. Допустим, кларнетисты будут брать саксофоны», – отметил Евгений Баранчиков.

Он также уточнил, что изначально планировался биг-бенд, но, учитывая, что нужно играть разную музыку, было принято решение добавить некоторые инструменты.

«Есть определённый набор инструментов. Как правило, это четыре-пять труб, пять тромбонов, четыре саксофона, может быть флейта, гитара, клавиши, ударная установка (перкуссия). Мы же точечно добавили кларнеты, гобои, флейты», – отметил гость эфира.

Кроме того, концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев объяснил, почему пришёл в коллектив.

«Я считаю, что для любого музыканта такого рода проект будет востребованным. Хочется играть в хорошем духовом коллективе, потому что всё равно у нас основа – духовые инструменты. Такие оркестры нечасто существуют. И не каждая область может себе позволить постоянно функционирующий оркестр», – сказал Илья Гаврюсев.