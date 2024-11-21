Какую музыку будет исполнять эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, рассказал его руководитель

17:15, 21 ноября 2024, ПАИ

Какую музыку будет исполнять эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, рассказал художественный руководитель и дирижёр оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

«Это будет зависеть от программ. На будущий год несколько программ запланировано. Я не буду пока что всё озвучивать. Но в целом это будут мероприятия, приуроченные к каким-либо событиям. Например, к 80-летию Победы и так далее. Будут классические джазовые программы в формате классического биг-бенда. Это тоже будет интересно. Музыка будет абсолютно разная», – отметил Евгений Баранчиков.

Также, скорее всего, какие-то концерты будут посвящены юбилеям великих артистов или композиторов, уточнил гость эфира.