Какую музыку будет исполнять эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, рассказал его руководитель
Какую музыку будет исполнять эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, рассказал художественный руководитель и дирижёр оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.
«Это будет зависеть от программ. На будущий год несколько программ запланировано. Я не буду пока что всё озвучивать. Но в целом это будут мероприятия, приуроченные к каким-либо событиям. Например, к 80-летию Победы и так далее. Будут классические джазовые программы в формате классического биг-бенда. Это тоже будет интересно. Музыка будет абсолютно разная», – отметил Евгений Баранчиков.
Также, скорее всего, какие-то концерты будут посвящены юбилеям великих артистов или композиторов, уточнил гость эфира.
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