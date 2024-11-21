Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт

19:34, 21 ноября 2024, ПАИ

Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов, заявил концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

«Это не только специфика нашего колледжа. К сожалению, у нас сейчас есть определённый недобор – в принципе, так по всей стране», – отметил Илья Гаврюсев.

Он уточнил, что так происходит, потому что у большинства людей после выпуска остаётся два варианта – идти в военный оркестр либо отправляться в вольное плавание, играть на корпоративных и банкетах.

«Редко кто может сесть в хороший коллектив, который, допустим, сможет одной работой его кормить. Большинству музыкантов приходится, так или иначе, на две-три работы постоянно бегать», – сказал Илья Гаврюсев.

Появление эстрадно-джазового оркестра должно положительно отразиться на том, чтобы молодые псковские музыканты оставались в регионе, заметил гость эфира.