Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов, заявил концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.
«Это не только специфика нашего колледжа. К сожалению, у нас сейчас есть определённый недобор – в принципе, так по всей стране», – отметил Илья Гаврюсев.
Он уточнил, что так происходит, потому что у большинства людей после выпуска остаётся два варианта – идти в военный оркестр либо отправляться в вольное плавание, играть на корпоративных и банкетах.
«Редко кто может сесть в хороший коллектив, который, допустим, сможет одной работой его кормить. Большинству музыкантов приходится, так или иначе, на две-три работы постоянно бегать», – сказал Илья Гаврюсев.
Появление эстрадно-джазового оркестра должно положительно отразиться на том, чтобы молодые псковские музыканты оставались в регионе, заметил гость эфира.
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Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт