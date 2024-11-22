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О программе развития опорных населённых пунктов и мерах поддержки крупных инвесторов рассказал Михаил Ведерников

О программе развития опорных населённых пунктов и мерах поддержки крупных инвесторов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с блогерами и журналистами, которая прошла в правительстве региона в рамках V Псковского международного медиафорума.

Скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

В Псковской области есть несколько территорий приоритетного развития – опорные населённые пункты, отметил глава региона. В частности, это Великие Луки – второй по величине город, в котором сосредоточен электротехнический кластер, существует большое количество предприятий, производящих востребованную продукцию. Также это Печоры – центр паломничества и точка притяжения туристов. Кроме того, в числе приоритетных проектов ОЭЗ «Моглино», где якорный инвестор сейчас делает ПЭТ-плёнки и будет делать БОПЭТ-гранулы, из которых предприятия смогут выпускать 270 видов продукции с нулевыми затратами на логистику, уточнил Михаил Ведерников.

«Мы приняли региональную программу по этим опорным пунктам. В том числе недалеко от Пскова в Палкинском районе есть земли, которые мы можем предоставлять в аренду: у потенциальных фермеров будет возможность выкупить их по низкой ставке, если они будут заниматься фермерством или развивать хозяйство на территории региона», – отметил губернатор.

Существуют и адресные программы, и единовременные подъёмные, заметил глава региона. «Мы готовы индивидуально со всеми прорабатывать: в принципе, механизм достаточно гибкий на региональном уровне», – подчеркнул губернатор.

Отметим, что со всеми новостями Псковского медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.

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