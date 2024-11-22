На новогоднем столе диетолог предложила заменить обычную икру на имитированную

09:00, 22 ноября 2024, ПАИ

На новогоднем столе диетолог Нурия Дианова предложила заменить обычную икру на имитированную, пишет Lenta.ru.

Она посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий. «Получается, что она в силу низкой калорийности и отсутствия большого количества жиров не является нагрузочной для новогоднего стола», – подчеркнула врач.

Имитированная икра подойдет людям, которые собираются включить в праздничное меню традиционные новогодние салаты, но хотят снизить их калорийность и избежать обострения заболеваний поджелудочной железы.