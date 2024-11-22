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Общество

На новогоднем столе диетолог предложила заменить обычную икру на имитированную

На новогоднем столе диетолог Нурия Дианова предложила заменить обычную икру на имитированную, пишет Lenta.ru.

Она посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий. «Получается, что она в силу низкой калорийности и отсутствия большого количества жиров не является нагрузочной для новогоднего стола», – подчеркнула врач.

Имитированная икра подойдет людям, которые собираются включить в праздничное меню традиционные новогодние салаты, но хотят снизить их калорийность и избежать обострения заболеваний поджелудочной железы.

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