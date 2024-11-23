Всё об антибиотиках расскажут гости программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:24, 22 ноября 2024, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 22 ноября в 14:00 станут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова.

Специалисты расскажут, почему нельзя лечить вирусную инфекцию антибиотиками, как правильно их принимать, почему нельзя бросать лечение на полпути, почему антибиотики несовместимы с алкоголем, что такое антибиотикорезистентность и к чему она приводит.