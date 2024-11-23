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Спорт

Прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» – президент ОФФ «Северо-Запад»

Футбольный клуб «Псков» может пропустить следующий сезон Юношеской футбольной лиги, сообщил президент ОФФ «Северо-Запад», руководитель оргкомитета ЮФЛ Северо-Запада Николай Голубев.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

По словам Николая Голубева, в Псковской области прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и возможном переходе футболистов в муниципальную спортивную школу «Стрела». «Решение ещё не принято, но мы понимаем, что на данный момент в ЮФЛ от Псковской области могут играть лишь две спортшколы: ФК «Псков» и СШОР «Экспресс» из города Великие Луки. Остальные учреждения спортивной подготовки не соответствуют актуальным критериям допуска в ЮФЛ. Поэтому даже если футболисты «Пскова» вдруг куда-то уйдут, другая школа просто физически не сможет участвовать в соревнованиях ЮФЛ сезона 2025 года. На мой взгляд, если власти Псковской области принимают решение, это должно происходить при участии руководства РФС», – сказал он.

Спикер отметил, что за четыре года клуб добился успехов в Юношеской футбольной лиге и Третьей лиге. «Рушить схему, которая работала, в которую вкладывались достаточно серьёзные финансы, на мой взгляд, неправильно. Например, футбольное поле тоже было выделено региону именно с учётом участия школы в ЮФЛ», – резюмировал Николай Голубев.

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