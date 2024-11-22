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Общество

80% препаратов в аптеках Псковской области должны продаваться только по рецепту

80% препаратов в аптеках Псковской области должны продаваться только по рецепту врача, заявила заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Татьяна Рудакова и Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Это выполняется фармацевтами беспрекословно, так как в аптеку приходит тысяча проверок: и прокуратура, и Росздравнадзор. Поэтому в аптеках всё-таки препараты отпускают по рецептам. Но когда мы пациенту по рецепту продаем тот же антибиотик, мы потом возвращаем его рецепт и не ставим никакой отметки, что лекарство по нему уже получено. Поэтому люди пользуются этими рецептами неоднократно или вообще передают их другим людям», - рассказала Татьяна Рудакова.

Фармацевт также отметила, что антибиотики, как правило, выписываются курсом на пять, семь или 10 дней. «Но пациент три дня их попринимал, стало легче, и он бросил», - привела пример Татьяна Рудакова.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова дополнила коллегу и объяснила, почему так делать нельзя. «В следующий раз этот антибиотик человеку уже не поможет, потому что организм к нему как будто привык, но до конца всё равно не вылечился. И переход болезни в хроническую форму – очень частая история в таких случаях. Особенно это касается детей. Любую детскую простуду почему-то считается нужным лечить антибиотиками, а это неправильно. С обычной простудой организм вполне справится сам. В помощь обильное питьё и прочие всем известные методы», - констатировала Мария Отраднова.

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