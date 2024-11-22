Медик из Пскова: Слушайте врачей, а не блогеров

14:32, 22 ноября 2024, ПАИ

Устойчивость бактерий к антибиотикам становится большой проблемой, констатировала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Важно не допустить резистентности, так как любая инфекция для пациента в таком случае может стать фатальной. Поэтому антибиотики следует использовать строго по показаниям врача, не слушать никаких знакомых, соседей и блогеров, которых особенно любит молодое поколение и мамочки. Переубедить их потом практически невозможно. Черпайте информацию от компетентных людей», - призвала Мария Отраднова.

Специалист отметила, что человек в среднем возрасте не должен болеть слишком часто и тем более не должен использовать антибиотики при каждой болезни. «Если так происходит, идите к врачу и обследуйтесь. Пройдите диспансеризацию. Это позволит узнать о проблемах по всем органам и системам. Тот же кашель – очень частый симптом при сердечной недостаточности, а его лечат таблеточками. В итоге симптомы заглушаются, а ситуация оборачивается инфарктом», - предупредила врач.