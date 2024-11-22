Псковский врач объяснила, почему несовместимы алкоголь и антибиотики

15:29, 22 ноября 2024, ПАИ

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова объяснила, почему несовместимым алкоголь и антибиотики. Речь об этом шла в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист отметила, что алкоголь влияет на состояние организма во время приёма антибиотиков. Самые показательные изменения - снижение эффективности антибиотиков, кроме того, алкоголь нарушает нормальный обмен веществ и ухудшает регенеративные способности организма, то есть выздоровление затянется.

«Также алкоголь отрицательно влияет на микрофлору кишечника, на печень. Туда же бьют и антибиотики. Организм может и не справиться, особенно если проблемы с ЖКТ и печенью уже есть. Не единичны и случаи, когда смесь алкоголя и антибиотиков приводила к клинической смерти. Это не миф», - предупредила Мария Отраднова.

По её словам, с алкоголем несовместимы такие группы антибиотиков: тетрациклины, левомицетины, линкозамиды, аминогликозиды и особенно цефалоспорины, они вызывают сильнейшую интоксикацию. «Плюс сочетание алкоголя и антибиотиков может привести к сильной аллергии, действие такого «коктейля» вообще невозможно предсказать, поэтому рисковать не надо», - добавила Мария Отраднова.