Что нельзя есть во время приёма антибиотиков, рассказала врач из Пскова
Что нельзя есть во время приёма антибиотиков, рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Во время курса антибиотиков рекомендуется исключить жареную, острую и солёную пищу – всё, что даёт нагрузку на печень, отметила специалист.
«Вместо этого нужно есть побольше каш, супов, печёного, варёного и кисломолочного. И всегда в этот момент важно много пить: и воду, и морсы, и чаи, но всё это в том случае, если нет проблем с почками или с сахаром, тогда объёмы и сладость стоит регулировать», - рекомендовала Мария Отраднова.
Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области
Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко
Галина Невалённая: В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом