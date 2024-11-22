Что нельзя есть во время приёма антибиотиков, рассказала врач из Пскова

16:33, 22 ноября 2024, ПАИ

Что нельзя есть во время приёма антибиотиков, рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Во время курса антибиотиков рекомендуется исключить жареную, острую и солёную пищу – всё, что даёт нагрузку на печень, отметила специалист.

«Вместо этого нужно есть побольше каш, супов, печёного, варёного и кисломолочного. И всегда в этот момент важно много пить: и воду, и морсы, и чаи, но всё это в том случае, если нет проблем с почками или с сахаром, тогда объёмы и сладость стоит регулировать», - рекомендовала Мария Отраднова.