Стоит ли бояться антибиотиков в мясе животных, рассказала фармацевт из Пскова

17:02, 22 ноября 2024, ПАИ

Стоит ли бояться антибиотиков в мясе животных, рассказала заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, дозировка антибиотиков в мясе мала, особенно к моменту забоя животного.

«Тех же кур кормят антибиотиками не всю жизнь, поэтому их мясо безопасно для употребления. Но есть, конечно, и недобросовестные предприятия, которые превышают дозировки. Чаще это мясо из-за рубежа», - отметила Татьяна Рудакова.

Она также добавила, что антибиотики разрушаются при термической обработке. «Если вы всё равно переживаете, то можно слить первый бульон при варке мяса», - посоветовала фармацевт.