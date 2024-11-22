Форум «Хранители истории» пройдёт завтра в Пскове

18:59, 22 ноября 2024, ПАИ

Форум «Хранители истории» пройдёт в Пскове завтра, 23 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие объединит 130 участников «Движения первых» и их наставников. Всего сформировалось 26 команд из разных муниципалитетов региона. Ранее они прошли отбор на конкурсе видеороликов на тему «Мы – хранители истории Псковской области».

Ребята примут участие в образовательных лекциях, квизах, дискуссиях и встречах с участниками СВО. Проект призван воспитать настоящих патриотов и создать условия для обмена опытом.

Отметим, что патриотическая работа регионального отделения «Движения первых» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».