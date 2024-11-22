Форум «Хранители истории» пройдёт завтра в Пскове
Форум «Хранители истории» пройдёт в Пскове завтра, 23 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Мероприятие объединит 130 участников «Движения первых» и их наставников. Всего сформировалось 26 команд из разных муниципалитетов региона. Ранее они прошли отбор на конкурсе видеороликов на тему «Мы – хранители истории Псковской области».
Ребята примут участие в образовательных лекциях, квизах, дискуссиях и встречах с участниками СВО. Проект призван воспитать настоящих патриотов и создать условия для обмена опытом.
Отметим, что патриотическая работа регионального отделения «Движения первых» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».
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