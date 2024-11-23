Концерт «Обряд. Традиция. Ритуал» прошёл в Пскове

Концерт «Обряд. Традиция. Ритуал» прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Зрители, пришедшие на концерт, смогли погрузиться в таинственные ритуалы рождения, инициации, свадьбы вепсов, ингерманландских финнов, донских казаков и казанских татар.

На сцене перед гостями предстал оркестр виртуозов «Терема» под управлением Андрея Долгова. Концерт создан в рамках творческого проекта «Философия таланта: современные композиторы России», организованного АНО «Культурный мост» при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры России. Как это было – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.