Подготовку к посланию президента Федеральному Собранию начали в Кремле

11:02, 23 ноября 2024, ПАИ

В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президент выступит с обращением в конце зимы или весной следующего года. По словам Пескова, точной даты мероприятия пока нет, но послание точно не будет оглашено в нынешнем году.

Предыдущее обращение Владимир Путин огласил в конце февраля нынешнего года. Оно стало 29-м в истории России и 19-м для Владимира Путина в качестве главы государства.

Отметим, что в послании президента Федеральному Собранию глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает оценку общей ситуации в стране.