Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Подготовку к посланию президента Федеральному Собранию начали в Кремле

В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президент выступит с обращением в конце зимы или весной следующего года. По словам Пескова, точной даты мероприятия пока нет, но послание точно не будет оглашено в нынешнем году.

Предыдущее обращение Владимир Путин огласил в конце февраля нынешнего года. Оно стало 29-м в истории России и 19-м для Владимира Путина в качестве главы государства.

Отметим, что в послании президента Федеральному Собранию глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает оценку общей ситуации в стране.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 ноября 2024

30-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Пскове
22 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
22 ноября 2024

Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове
21 ноября 2024

Представители Палкинского района ознакомились с опытом Пыталовского округа по преобразованию муниципалитета
21 ноября 2024

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
20 ноября 2024

О необходимости обучения большего количества страноведов в России заявил Максим Рева
20 ноября 2024

Юрий Вазагов: Страны Запада фактически занимаются переформатированием ценностных нарративов
20 ноября 2024

Никакие изменения в политической обстановке не отменят того, что мы должны усиливать самих себя – Михаил Ведерников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...