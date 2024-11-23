Великолучанин стал бронзовым призёром всероссийского турнира по боксу

12:12, 23 ноября 2024, ПАИ

Великолучанин Кирилл Коршаков стал бронзовым призёром всероссийского турнира по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» среди юношей 15–16 лет, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса России.

Кирилл Коршаков выступал в весовой категории до 75 килограммов. Великолукский боец провёл три поединка. В первом бою он выиграл у боксёра из Москвы Тамерлана Шеожева, а во втором бою одолел ещё одного москвича Магомедрасула Юсупова, добыв путёвку в полуфинал.

В поединке 1/2 финала Коршаков уступил петербуржцу Арсению Стольникову и стал бронзовым призёром соревнований. Также спортсмен вошёл в состав юниорской сборной России.

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