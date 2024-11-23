В Дновском районе приступили к созданию мурала, на котором изобразят довоенный вокзал

13:24, 23 ноября 2024, ПАИ

К созданию мурала на торце здания музейно-выставочного центра, на котором изобразят довоенный железнодорожный вокзал, приступили в Дновском районе Псковской области. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Здание довоенного железнодорожного вокзала планируют изобразить, чтобы напомнить, как он выглядел до Великой Отечественной войны. «А именно его видел из окна приближающегося к станции поезда последний российский император Николай Второй», – отметил Михаил Шауркин.

«Будем наблюдать за ходом работ и надеяться на отличный результат», – прокомментировал глава района.