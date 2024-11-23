Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы

15:09, 23 ноября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы, сообщается в телеграм-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Митрополит Матфей является ответственным за строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине (Москва).

В совещании также участвуют митрополит Звенигородский Арсений, советник мэра Москвы Владимир Ресин, куратор программы возведения в Москве 200 новых храмов Евгений Каданцев и Герой России Елена Серова.

«По окончании совещания его высокопреосвященство рассказал о том, что при храме будет создан духовно-просветительский центр. Все работы планируется завершить к концу 2025 года», – отметили в телеграм-канале.