Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы
Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы, сообщается в телеграм-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Митрополит Матфей является ответственным за строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине (Москва).
В совещании также участвуют митрополит Звенигородский Арсений, советник мэра Москвы Владимир Ресин, куратор программы возведения в Москве 200 новых храмов Евгений Каданцев и Герой России Елена Серова.
«По окончании совещания его высокопреосвященство рассказал о том, что при храме будет создан духовно-просветительский центр. Все работы планируется завершить к концу 2025 года», – отметили в телеграм-канале.
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