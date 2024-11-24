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Общество

Новогодние ёлки начнутся в Кремле 26 декабря

В этом году новогодние представления в Московском Кремле начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января, сообщает «Российская газета».

Прообразом нынешней ёлки стало первое в СССР новогоднее торжество для детей ещё в 1936 году в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Гостями тогда стали отличники московских школ. Им показывали исторические сценки с крейсером «Аврора» и матросами. Позднее их заменили сказочные сюжеты, да и адрес ёлка поменяла на более статусный – Государственный Кремлёвский дворец. В нём пройдет ёлка и в этом году. За 45 минут до начала представления в фойе гостей ждёт карнавал игрушек, «Город мастеров», цирковые номера, танцы и игры с персонажами детских сказок.

«Основное действие представления называется «Новогоднее путешествие в Заполярье». Идею сценария выбрали в рамках творческого конкурса, в котором участвовали авторы со всей страны. Получился захватывающий спектакль, – рассказала зампредседателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова. – В центре сюжета история о том, что объединяет поколения, как поддержка семьи помогает юным героям зажечь сияние доброты».

Представления будут идти ежедневно три раза в день – в 10:30, 14:00 и 18:00. Всего за две недели спектакль покажут 36 раз, а посмотреть его сможет более 200 тысяч человек

Актёры вместе со зрителями преодолеют разные испытания, а в финале добро победит, освободится свет северного сияния, его и увидят зрители. Затем по традиции зажгут новогоднюю ёлку, а Дед Мороз и Снегурочка поздравят зрителей с праздником.

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