Как питание влияет на здоровье глаз, рассказал врач

08:59, 25 ноября 2024, ПАИ

О влиянии питания на здоровье глаз рассказала врач-офтальмолог «Инвитро Северо-Запад» Инна Варивода. Об этом пишут «Известия».

«Хорошее зрение начинается с тарелки. Жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины А, C и E могут помочь предотвратить такие проблемы, как дегенерация желтого пятна, катаракта, нарушения сумеречного зрения и световосприятия», – объяснила она.

При этом сбалансированное питание поможет снизить риск ожирения, поддержать здоровый вес, снизит риск развития диабета второго типа, который является основной причиной слепоты у взрослых, отметила Инна Варивода. Кроме того, вредные привычки, например курение, повышают вероятность повреждения зрительного нерва, развития катаракты и других проблем со здоровьем.

Врач отметила, что правильный подбор очков-фотопротекторов защитит глаза от ультрафиолетовых лучей, которые наносят вред роговице. Важно выбирать очки, которые блокируют от 99 до 100% лучей UVA и UVB. При выборе линз следует понимать, что круговые линзы защитят глаза сбоку, а поляризованные уменьшат блики во время вождения.

Для предотвращения негативных последствий при работе с гаджетами врач рекомендовала использовать очки для работы за компьютером. Также следует избегать бликов от окон и источника света, при необходимости использовать антибликовый экран.