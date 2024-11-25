Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как питание влияет на здоровье глаз, рассказал врач

О влиянии питания на здоровье глаз рассказала врач-офтальмолог «Инвитро Северо-Запад» Инна Варивода. Об этом пишут «Известия».

«Хорошее зрение начинается с тарелки. Жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины А, C и E могут помочь предотвратить такие проблемы, как дегенерация желтого пятна, катаракта, нарушения сумеречного зрения и световосприятия», – объяснила она.

При этом сбалансированное питание поможет снизить риск ожирения, поддержать здоровый вес, снизит риск развития диабета второго типа, который является основной причиной слепоты у взрослых, отметила Инна Варивода. Кроме того, вредные привычки, например курение, повышают вероятность повреждения зрительного нерва, развития катаракты и других проблем со здоровьем.

Врач отметила, что правильный подбор очков-фотопротекторов защитит глаза от ультрафиолетовых лучей, которые наносят вред роговице. Важно выбирать очки, которые блокируют от 99 до 100% лучей UVA и UVB. При выборе линз следует понимать, что круговые линзы защитят глаза сбоку, а поляризованные уменьшат блики во время вождения.

Для предотвращения негативных последствий при работе с гаджетами врач рекомендовала использовать очки для работы за компьютером. Также следует избегать бликов от окон и источника света, при необходимости использовать антибликовый экран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

На Сиреневом бульваре в Пскове успешно запущена система освещения
25 ноября 2024

О гололёде и сильном ветре предупреждают псковичей
24 ноября 2024

Поисковики вывезли крупные обломки советского самолёта Ил-2 из леса в Гдовском районе
24 ноября 2024

Как найти себя в профессии, правильно заключить трудовой договор и грамотно составить грантовую заявку, узнали участники форума в Пскове
24 ноября 2024

Млечный Путь и восход Ориона запечатлел пскович
24 ноября 2024

Псковичи и петербуржцы спасли рыболова на Чёрном озере
24 ноября 2024

Россиянка родила ребёнка в День матери прямо на платформе метро
24 ноября 2024

Волонтёры поздравили прохожих в Пскове с Днём матери

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...