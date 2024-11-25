Что такое программа долгосрочных сбережений и как в неё вступить, расскажут на «Серебряном дожде»

10:24, 25 ноября 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 25 ноября, в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Что такое программа долгосрочных сбережений? Как софинансирование зависит от дохода участника программы? Каков минимальный порог для вступления в программу? И стоит ли псковичам вступать в эту программу?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 25 ноября в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».