Псковская область находится на 46-м месте по приверженности населения ЗОЖ

11:30, 25 ноября 2024, ПАИ

Псковская область находится на 46-м месте по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют значительные различия.

Лидирующие позиции рейтинга заняты представителями Северного Кавказа и юга России. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чеченская Республика. Следом за ними находятся Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Тульская область. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Хакасия и Забайкальский край.

Ранее сообщалось, что почти 70% псковичей считают себя приверженцами здорового образа жизни.