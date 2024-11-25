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Общество

Псковская область находится на 46-м месте по приверженности населения ЗОЖ

Псковская область находится на 46-м месте по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Фото: ПАИ

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют значительные различия.

Лидирующие позиции рейтинга заняты представителями Северного Кавказа и юга России. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чеченская Республика. Следом за ними находятся Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Тульская область. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Хакасия и Забайкальский край.

Ранее сообщалось, что почти 70% псковичей считают себя приверженцами здорового образа жизни.

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