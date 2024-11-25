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Экономика

О программе долгосрочных сбережений рассказали псковичам

О программе долгосрочных сбережений граждан, которая стартовала в России в 2024 году, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов: «Программа долгосрочных сбережений граждан позволит накопить средства к пенсии или обеспечить себе «подушку безопасности». Фото: ПАИ

Накопить дополнительные средства к пенсии или обеспечить себе «подушку безопасности» поможет программа долгосрочных сбережений. Участие в ней добровольное, а вступить в неё может каждый желающий с 18 лет, отметил гость программы.

Одним из преимуществ программы является софинансирование накоплений государством в течение первых десяти лет участия. «Максимально возможный объём участия государства составляет 36 тысяч рублей в год. При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей государство докладывает в копилку один рубль к рублю, вложенному участником», – рассказал эксперт.

Требований к размеру взносов нет, а когда и в каком объёме пополнять счёт, решает сам участник, уточнил гость программы. Однако, чтобы получить софинансирование от государства, сумма взносов должна быть не менее 2 000 рублей в год.

«Забрать средства можно через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», – сообщил Александр Иванов. Получить деньги досрочно и без потери дохода можно только из-за тяжёлой жизненной ситуации – при потере кормильца или на дорогостоящее лечение.

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