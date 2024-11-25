Ева Белоцерковская выиграла на Кубке Псковской области по фехтованию в трёх возрастных группах

14:08, 25 ноября 2024, ПАИ

Псковская фехтовальщица Ева Белоцерковская выиграла на Кубке Псковской области в трёх возрастных группах. Соревнования прошли на стадионе «Машиностроитель» 22 и 23 ноября, сообщается на странице тренера Татьяны Николаевой.



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева









В соревнованиях принимали участие 70 спортсменов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Ева Белоцерковская завоевала золото среди женщин, юниорок 2008–2011 годов рождения и девушек 2010–2013 годов рождения.

У мужчин Владислав Зимин выиграл во взрослом зачёте, а также среди юношей 2008–2011 годов рождения. Среди юношей 2010–2013 годов рождения победил Гордей Губкин.

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