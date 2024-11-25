О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт

14:28, 25 ноября 2024, ПАИ

О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Хранить деньги под матрасом – не самый лучший вариант, так как из-за инфляции их покупательная способность будет постоянно снижаться, отметил гость студии.

Одно из преимуществ программы – софинансирование со стороны государства, которое, кстати, больше нигде не предусмотрено. Также на сумму внесённых средств можно получить налоговый вычет от 52 до 60 тысяч рублей в год. Немаловажно, что участие в программе позволяет забрать деньги досрочно в связи с тяжёлой жизненной ситуацией, объяснил Александр Иванов.

«Негосударственный пенсионный фонд будет обязан восполнить вложенные человеком средства, если они уменьшатся из-за инвестиционных рисков», – пояснил спикер. Он советует участникам программы периодически интересоваться состоянием их счёта – это можно сделать лично или через свой кабинет на официальном сайте фонда.