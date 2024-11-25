Муниципальный этап спортивного праздника «Всей семьёй» прошёл в Псковском районе

20:59, 25 ноября 2024, ПАИ

В спортивном зале Тямшанской гимназии Псковского района прошёл муниципальный этап спортивного праздника «Всей семьёй». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

К участию допускались команды в составе мамы, папы и ребёнка 8–10 лет.

В соревнованиях приняли участие девять семей из Писковической, Тямшанской, Ядровской, Краснопрудской, Торошинской, Карамышевской, Логозовской и Ершовской волостей. В программу соревнований были включены различные эстафеты и конкурсы на ловкость, координацию и скорость, умение слаженно действовать одной командой.

По итогам испытаний победила семья Коневых из Писковической волости, второе место заняла семья Абрамовых из Тямшанской волости и третье – семья Смирновых из Ядровской волости. Участники награждены грамотами и памятными подарками администрации Псковского района. Победитель соревнований будет представлять Псковский район в финале областного праздника, который состоится 21 декабря в деревне Писковичи.

«Поздравляю победителей! Уверена, главный приз для каждого участника – совместное времяпрепровождение, спортивный азарт и позитивные эмоции!» – сказала Наталья Фёдорова.