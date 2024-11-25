Муниципальный этап спортивного праздника «Всей семьёй» прошёл в Псковском районе
В спортивном зале Тямшанской гимназии Псковского района прошёл муниципальный этап спортивного праздника «Всей семьёй». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.
К участию допускались команды в составе мамы, папы и ребёнка 8–10 лет.
В соревнованиях приняли участие девять семей из Писковической, Тямшанской, Ядровской, Краснопрудской, Торошинской, Карамышевской, Логозовской и Ершовской волостей. В программу соревнований были включены различные эстафеты и конкурсы на ловкость, координацию и скорость, умение слаженно действовать одной командой.
По итогам испытаний победила семья Коневых из Писковической волости, второе место заняла семья Абрамовых из Тямшанской волости и третье – семья Смирновых из Ядровской волости. Участники награждены грамотами и памятными подарками администрации Псковского района. Победитель соревнований будет представлять Псковский район в финале областного праздника, который состоится 21 декабря в деревне Писковичи.
«Поздравляю победителей! Уверена, главный приз для каждого участника – совместное времяпрепровождение, спортивный азарт и позитивные эмоции!» – сказала Наталья Фёдорова.
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