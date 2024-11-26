Знаменитая регулировщица Победы умерла в возрасте 100 лет

08:34, 26 ноября 2024, ПАИ

Участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская скончалась в Саратовской области, ей было 100 лет. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская – знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна. Мария Филипповна – удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – написал Бусаргин в своём телеграм-канале.

Мария Лиманская ушла на фронт в возрасте 18 лет весной 1942 года. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Беларуси и Польши. Во время Берлинской операции была регулировщицей. 2 мая 1945 года ее фото сделал военный корреспондент Евгений Халдей. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот, стал одним из символов Победы.