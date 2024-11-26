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Культура

Псковский виртуоз-балалаечник выступил с ансамблем «Россия» на концерте в Москве

Псковский виртуоз-балалаечник Константин Абабков выступил с ансамблем «Россия» на концерте «Звёзды народного искусства» в Москве, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Фото предоставили в управлении культуры администрации Пскова

Музыкальное событие состоялось 25 ноября и было посвящено 80-летию со дня рождения Николая Калинина и 95-летию Людмилы Зыкиной.

На сцене театра «Русская песня» выступили профессиональные и любительские коллективы из разных регионов страны: от Забайкалья до Пскова.

«Вместе с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной в концерте принял участие наш земляк, балалаечник, руководитель заслуженного коллектива народного творчества – ансамбля «Сказ» и детского ансамбля балалаечников «Удальцы» Константин Абабков», – отметили в управлении культуры.

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