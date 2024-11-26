Санитарные дни начались в Псковском музее-заповеднике

11:07, 26 ноября 2024, ПАИ

Санитарные дни начались в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

26 ноября будут закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.



27 ноября будет закрыт для посещения Двор Постникова. 28 ноября – Варлаамовская и Высокая башни.