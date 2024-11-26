Вопросы социального партнёрства обсудили псковские профсоюзы с руководством комитета по культуре

13:08, 26 ноября 2024, ПАИ

Вопросы социального партнёрства и реализацию регионального отраслевого соглашения в сфере культуры обсудили в ходе рабочей встречи с врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианной Петровой руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы проведения коллективно-договорной кампании, санаторно-курортного оздоровления и сохранения здоровья работников в рамках проводимой диспансеризации.

«В ближайшее время запланировали составить общий план посещения подведомственных комитету организаций с целью освещения деятельности профсоюзного движения. Я уверен, что наша работа с комитетом будет слаженной и плодотворной», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что в ходе встречи с коллегами удалось наметить пути дальнейшего взаимодействия.