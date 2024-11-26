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Главврач станции скорой помощи Денис Сачков станет гостем программы «Оглавление»

Главврач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 26 ноября.

Главврач станции скорой помощи Денис Сачков станет гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Как распределяется нагрузка на скорую в течение года? Как расширяется сеть опорных пунктов скорой в районах? Как решается кадровый вопрос? Придумали ли для бездорожья что-то лучше «буханок»? Если пациент не доволен, как разбираются в ситуации?

Эти и другие вопросы с гостем программы обсудят ведущие Александр Машкарин и София Гречиха.

Слушайте в эфире «Серебряного дождя» (88.3 FM) в Пскове в 14:00.

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