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Происшествия

Пскович сдал на металлолом украденные запчасти и потратил деньги на алкоголь и еду

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу автомобильных деталей из гаража, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В мае этого года мужчина шёл мимо участка, на котором располагался гараж. Он подошёл к забору и заметил, что в стене гаража есть пролом. Проникнув внутрь, злоумышленник увидел много металла и автомобильных деталей. Затем он в течение нескольких дней выносил из гаража имущество, которое продал в пункте приёма металла. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь и еду.

Своими действиями пскович причинил ущерб в размере 70 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения.

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