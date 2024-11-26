120 вылетов совершил вертолёт санавиации в Псковской области с начала года

15:57, 26 ноября 2024, ПАИ

120 вылетов совершил вертолёт санитарной авиации в Псковской области с начала года, сообщил главврач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

Речь идёт о доставке тяжёлых пациентов в областные медицинские учреждения, а также об их перевозке в случае необходимости в федеральные клиники.

Денис Сачков подчеркнул, что медики прошли спецкурсы в Москве по работе на борту воздушного судна, будь то самолёт или вертолёт.