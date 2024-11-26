ПсковГУ впервые откроет университетский лицей по инженерным наукам и биомедицине

15:36, 26 ноября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования. Это позволит вузу впервые за более чем 90-летнюю историю открыть лицей. Школьники приступят к занятиям уже в сентябре 2025 года на площадке Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Новое образовательное учреждение создают в соответствии с основными положениями комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, утвержденного Правительством РФ в ноябре этого года, отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Документом предусматривается обновление образовательных программ и стандартов по окружающему миру, математике, физике, химии и биологии, а также целый ряд мер, направленных на раннюю профориентацию школьников, включая расширение сети профильных классов и совершенствование системы олимпиад школьников. На базе классических и инженерно-технических образовательных вузов планируется организация повышения квалификации для учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, работающих в специализированных классах, а также подготовка студентов – будущих учителей математики, физики, химии и биологии.

«Открывая лицей, мы присоединяемся к решению федеральных задач, которые стоят в рамках реформирования инженерного и естественно-научного образования с целью подготовки кадров для опережающего развития экономики страны, – подчеркнула Наталья Ильина. – В обучении школьников вуз реализует уникальные программы, разработанные на базе стандартных, но учитывающие при этом актуальные запросы государства».

Набор в десятый класс будет объявлен по двум трекам – инженерному (физика, математика, IT) и биомедицинскому (биология, химия, медицина). Стать учащимся лицея ПсковГУ сможет любой школьник при условии успешного прохождения внутреннего тестирования. Приоритетное право поступления будет у талантливых ребят, успешно проявивших себя в олимпиадных испытаниях. Преимуществом смогут воспользоваться участники, призёры и победители предметных ВсОШ, а также российско-белорусской олимпиады школьников по природоподобным технологиям, которая по инициативе ПсковГУ внесена в резолюцию XI Форума регионов России и Белоруссии в Витебске как мероприятие, направленное на развитие партнёрства двух стран в сфере науки и высшего образования. Кроме того, в лицей будет интегрирован Центр олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа в ПсковГУ.

«Мы расширяем спектр образовательных программ университета, – отметила ректор ПсковГУ. – Открытие лицея позволит интегрировать школьное образование с подготовкой к поступлению в вуз, обеспечивая более плавный переход к профессиональной подготовке кадров. Университетом создаётся современная образовательная инфраструктура, которая включает специализированные классы и лаборатории, где школьники смогут заниматься углубленным изучением предметов, связанных с будущими специальностями».

Педагогический состав лицея составит профессура ПсковГУ и ведущих университетов – партнёров вуза, а также молодые педагоги Пскова и области, получившие образование в регионе.

В настоящее время уже проводится ремонт помещений, выделенных лицею в корпусе ПИШ Союзного государства, в дальнейшем новые кабинеты будут оснащены современной мебелью, оборудованием, методическими материалами.