Об особенностях работы медицины катастроф в Пскове рассказал Денис Сачков

17:51, 26 ноября 2024, ПАИ

Об особенностях работы медицины катастроф в Пскове рассказал главврач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

«Территориальный центр медицины катастроф – структурное подразделение скорой медицинской помощи. Это те же самые мои сотрудники. Выделена отдельная бригада, которая работает в Пскове. Те ЧС, которые происходят в городе, – аварии, пожары и то, что вокруг города, требуют большего экстренного реагирования. У этих сотрудников меньше вызовов, но это может быть такой вызов, когда один будет стоить десяти обслуженных обычной линейной бригадой», – отметил Денис Сачков.

Всего в составе медицины катастроф трудится восемь человек, рассказал он. «С учётом сменности работы трудится по два человека-медика и водитель», – уточнил Денис Сачков.

У сотрудников медицины катастроф та же квалификация, что и у сотрудников линейных бригад. «Квалификация всё такая же. Однако специалистов медицины катастроф на базе федерального центра в Москве учат быстро принимать решения, а также объясняют, как в случае массовых ЧС правильно выделять тех, кто требует экстренной помощи сейчас, кто отложено, а кто в долгосрочном периоде», – подчеркнул Денис Сачков.

В планах открыть центр медицины катастроф в Великих Луках. Четыре ведущих фельдшера с великолукской подстанции уже закончили обучение на базе федерального центра и получили соответствующие удостоверения, пояснил гость студии.

Также Денис Сачков объяснил, что специалисты скорой помощи не могут действовать на местах ЧС до приезда сотрудников МЧС.

«Даже сотрудники медицины катастроф не имеют права самостоятельно подходить к разбитой машине и вытаскивать оттуда пациента. Это делает только МЧС. Они вытащили, и тогда будет оказана медицинская помощь. Там, где МЧС определит сортировочную площадку, сотрудники скорой и будут работать. МЧС принимает на себя командование всем, что происходит», – заключил он.

Большое интервью о работе медицины катастроф читайте по ссылке.