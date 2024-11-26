31 фельдшер пришёл работать на Псковскую станцию скорой помощи за два года

18:44, 26 ноября 2024, ПАИ

31 фельдшер пришёл работать на станцию скорой помощи Псковской области за два года, сообщил главврач региональной станции Денис Сачков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

«Самым показательным годом в части привлечения медицинских сотрудников стал 2023-й. К нам после выпуска пришло сразу 22 фельдшера, в 2024 году их пришло девять», – сказал гость студии.

В этом году на станцию пришёл врач, получивший диплом ПсковГУ. В перспективе в будущем году может прийти врач-реаниматолог, а в 2026-м – ещё три человека, сейчас обучающихся в ординатуре.

Денис Сачков заметил, что к работе в Псковской области привлекают врачей из разных регионов, а работа в этом направлении ведётся не только с высшими учебными заведениями, но и со школами, чтобы привлечь учащихся на целевое обучение.